البشير يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة بدولة قطر

الخرطوم -26-12-2017 (سونا) -

استقبل المشير عمر البشير رئيس الجمهورية اليوم ببيت الضيافة. رئيس اركان القوات المسلحة بدولة قطر، الفريق الركن طيار، غانم بن شاهين الغانم ، بحضور وزير الدفاع ، الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف ، والفريق اول عماد الدين عدوي رئيس هيئة الاركان المشتركة السودانية، وسعادة سفير دولة قطر لدى السودان راشد بن عبد الرحمن النعيمي، وسعادة اللواء ركن سامي بخيت الجتال الملحق العسكري لدولة قطر لدي السودان

وقال الفريق اول عماد الدين عدوي رئيس هيئة الاركان المشتركة ، إن اللقاء تطرق الى الموجهات العامة التي يمكن أن تسهم في تطوير مسيرة التعاون العسكري والدفاعي بين القوات المسلحة في البلدين.

وأكد عدوي ، أن العلاقات بين السودان وقطر راسخة ومستقرة ومتطورة، واضاف نأمل أن تزيد وتيرة هذا التعاون في شتى المجالات. مشيرا الى أن زيارة رئيس الاركان القطري، ستبحث تطوير العلاقات في التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين.

وقال عدوي ان هذه الزيارة لها ما بعدها، مشيدا بالعلاقات الاستراتجية والمتطورة بين السودان وقطر تحت القيادة الرشيدة للبلدين،

ونوه عدوي الى أن التعاون بين القوات المسلحة بين البلدين في التدريب العسكري قطع شوطا كبيرا، خلال التمارين التي اجريت بمدينة جبيت شرق السودان، واضاف "ستكون هنالك تمارين مشتركة على مستويات اعلى خلال الاعوام المقبلة".

من جانبه قال الفريق طيار ركن، غانم الشاهين، إن اللقاء تطرق ، الى العلاقات التاريخية المتجذرة والمتطورة بين القوات المسلحة القطرية والقوات المسلحة السودانية، وهي من أهم العلاقات في جميع مناحي العمل العسكري في التصنيع والتدريب والتمارين المشتركة

وكان رئيس الجمهورية قد منح رئيس اركان القوات المسلحة بدولة قطر، الفريق طيار ركن، غانم الشاهين، وسام النيلين من الطبقة الاولى تقديرا وعرفانا لدوره فى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين

الى ذلك التقى وزير الدفاع ، الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف , رئيس اركان القوات المسلحة بدولة قطر، الفريق طيار ركن، غانم الشاهين، بمكتبه بالقيادة العامة وبحث اللقاء ، أهمية تطوير العلاقات السودانية القطرية واستمرارها في المرحلة المقبلة فى المجالات العسكرية والتدريب والتعاون المشترك.

وفي ذات السياق افتتح رئيس اركان القوات المسلحة بدولة قطر، ، مقر الملحقية العسكرية القطرية بالخرطوم اليوم بحضور الفريق اول عماد الدين عدوي رئيس هيئة الاركان المشتركة ،وسفير دولة قطر بالسودان، راشد بن عبدالرحمن النعيمي، وسعادة اللواء ركن سامي بخيت الجتال الملحق العسكري لدولة قطر لدي السودان وعدد من قادة القوات المسلحة بالبلدين.

