حسبو يشيد بالعلاقات السودانية العمانية

الخرطوم في 26-12-2017 م(سونا) -أشاد الأستاذ حسبو محمد عبدالرحمن نائب رئيس الجمهورية بالعلاقات السودانية العمانية .

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم بالمدعي العام لسلطنة عمان مولانا حسين بن محمد بن هلال الذي أوضح في تصريح صحفي أن اللقاء تناول جميع القضايا المتعلقة بالتعاون القضائي بين سلطنة عمان و جمهورية السودان خاصة في مجالات التدريب و التأهيل .

و ابان بن هلال انه سيتم في نهاية الزيارة توقيع مذكرة تفاهم مشترك لتعزيز التعاون بين السودان و سلطنة عمان و أكد بن هلال أن اللقاء كان ناجحا و مثمرا .



