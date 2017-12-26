مجلس ادارة صندوق الاسكان يدعو للاستفادة من التجربة التركية للاسكان

الخرطوم 26-12-2017م (سونا) - دعا مجلس ادارة الصندوق القومي للاسكان والتعمير في اجتماعه اليوم بالامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء برئاسة الاستاذ طارق توفيق وزير الدولة بمجلس الوزراء المفوض لمتابعة اعمال الصندوق، دعا لبناء شراكات مع الدول والمنظمات ذات الصلة للتوسع في مشروعات الاسكان والاستفادة من نتائج زيارة الرئيس التركي طيب اوردغان للسودان وتوجيهاته لرجال الاعمال الاتراك للاستثمار في السودان، وطالب المجلس باغتنام هذه الفرصة لجذب المستثمرين للبلاد في مجال الاسكان والعقارات ونقل خبراتهم في مجال تقانات البناء .

واوضح الدكتور غلام الدين عثمان الامين للصندوق القومي للاسكان والتعمير في تصريح لـ(سونا) عقب الاجتماع إن مجلس ادارة الصندوق اجاز في اجتماعه خطة ومشروعات الصندوق للعام 2018م، ولائحة اعمال المجلس، كما وقف على سير الاداء وهنأ الشعب السوداني بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال .

وكان المجلس قد اشاد بسير العمل في الصندوق، مؤكدين دعمهم لخططه وبرامجه، ودعا الصندوق للعمل بالتنسيق مع الولايات لتطوير السكن الريفي والسكن الرأسي وتبني مشروعات نموذجية وتشجيع التوسع فيها.

