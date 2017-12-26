البلاديوم عند أعلى مستوى في 17 عاما والذهب يلامس أعلى مستوياته في 3 أسابيع

نيويورك/بنجالورو 26-12-2017م (رويترز) - ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أسابيع أثناء التعاملات يوم الثلاثاء مدعومة بمخاوف سياسية، بينما سجل البلاديوم أعلى مستوى منذ فبراير 2001 بفعل القلق من نقص في المعروض.

واستأنفت أسواق المعادن النفيسة التعاملات بعد أن كانت مغلقة يوم الاثنين في عطلة عيد الميلاد.

وصعد سعر الذهب للبيع الفوري 0.5 بالمئة إلى 1281.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1415 بتوقيت جرينتش وهو أعلى مستوى منذ أول ديسمبر.

وصعدت العقود الأمريكية للذهب تسليم فبراير 0.56 بالمئة إلى 1286 دولارا للأوقية.

ولقي المعدن النفيس دعما من توترات سياسية بشأن البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية وتراجع الدولار أمام العملات الرئيسية.

وفي الأسبوع الماضي سجل الذهب ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي وأنهى الأسبوع فوق متوسطة المتحرك في 200 يوم وهو مؤشر فني رئيسي.

وصعد البلاديوم في التعاملات الفورية 0.96 بالمئة إلى 1046.40 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2001 . ويعزز طلب قوي من مصنعي أجهزة تنقية العادم بالسيارات احتمال نقص المعدن في السوق.

ويتوقع محللون أن حوالي 80 بالمئة من الطلب العالمي على البلاديوم سيأتي من مصنعي أجهزة تنقية العادم في السيارات التي تعمل بالبنزين والتي يفضلها كثير من المستهلكين الآن على المركبات التي تعمل بالديزل.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.67 بالمئة إلى 16.47 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.45 بالمئة إلى 918.10 دولار للأوقية.

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