مجلس احزاب الوحدة الوطنية يمتدح نتائج زيارة اردوغان

الخرطوم 26-12-2017 (سونا) - امتدح مجلس احزاب الوحدة الوطنية زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسودان والنتائج التي حققتها.

وقال الامين العام للمجلس عبود جابر في تصريح لوكالة السودان للأنباء إن الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين من شأنها ان تشكل نقطة تحول كبيرة في مسار العلاقات بين الخرطوم وانقرة خاصة في المجال الاقتصادي والاستثمار والسياحة.

واشار في هذا الخصوص الي الامكانات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان والدور الكبير لتركيا اقليميا ودوليا، مبينًا ان الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الزيارة تعد البداية الصحيحة لانطلاق العلاقات الي آفاق ارحب.

