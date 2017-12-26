قيادي الوطني بشمال دارفور يجيز جدول اعمال مؤتمر شوري الحزب نهاية الشهر الجاري

الفاشر 26-12-2017م (سونا) - اجاز المكتب القيادي للمؤتمر الوطني بولاية شمال دارفور في اجتماعه اليوم بقاعة الشهيد يعقوب حسين برئاسة عبدالواحد يوسف رئيس المؤتمر الوطني ووالي الولاية جدول اعمال مؤتمر شورى الحزب المزمع عقده نهاية الشهر الجاري .

وتطرق الاجتماع بالبحث والنقاش لمجمل الموضوعات الخاصة بالعمل التنظيمي والسياسي للحزب ، بجانب استعراض تقرير الاداء العام في المحاور السياسية و الثقافية الاجتماعية و الاقتصادية .

واكد الاجتماع استمرار الحزب في تعزيز عملية التنمية والاستقرار بالولاية والعمل علي انجاح قرارات الدولة الرامية الى تحقيق الامن وبسط الاستقرار في كافة مناحي الحياة من اجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين.



