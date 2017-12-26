جنوب دارفور: ترتيبات للاحتفال بالذكرى 62 لاستقلال السودان المجيد

نيالا 26-12-2017م (سونا) - ناقشت اللجنة العليا للاحتفال بالذكرى 62 لاستقلال السودان المجيد بولاية جنوب دارفور برئاسة الاستاذ الحافظ عطاالمنان طه وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة ممثلاً للوالي الترتيبات الخاصة باحتفالات الولاية بهذه المناسبة الوطنية الكبيرة.

وقال وزير الثقافة والإعلام والسياحة والبيئة بالولاية الاستاذ عمر سليمان ضحية في تصريح لـ (سونا) اليوم بنيالا بقاعة الخليفة عبدالله التعايشي ان الولاية على اتم الاستعداد للاحتفال بعيد الاستقلال.

واشار عمر سليمان الى أن اجتماع اللجنة العليا خرج بتكوين لجان فرعية وتم تحديد مهام كل لجنة بهدف تجويد الاداء والعمل على إنجاح الاحتفال وإخراجه بصورة طيبة تليق بعظمة الاستقلال ومكانة الولاية .

وهنأ الوزير جماهير الولاية بذكرى الاستقلال، متمنياً بان يعم السلام والاستقرار ربوع السودان ودعا كافة الفعاليات السياسية، الاجتماعية والثقافية بالولاية للخروج لاحياء ذكرى الاستقلال المجيد.

