المالية تطلع وفد البنك الإسلامي للتنمية على تجربة السودان الإسلامية في الأوراق المالية

الخرطوم 26-12-2017م (سونا) - أطلعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وفد البنك الإسلامي للتنمية (جدة) على البرنامج التدريبي في مجال بناء القدرات التي تقوم بها أكاديمية الدراسات المالية الاقتصادية المصمم على المستوى الداخلي والخارجي لكل الدرجات الوظيفية المختلفة .

ودعا رئيس أكاديمية الدراسات المالية والاقتصادية د.عبدالمنعم محمد الطيب البنك الإسلامي إلى تقديم العون الفني في مجال بناء القدرات للتدريب كافة للوحدات والهيئات التابعة للوزارة وتشمل الضرائب والجمارك والمراجعة الداخلية وديوان الحسابات وسوق الخرطوم للأوراق المالية، بجانب وزارات المالية بالولايات والبنك المركزي وإدارات وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي، بالإضافة للإدارات الناشئة بالوزارة من الدين الداخلي والخارجي وإدارة المخاطرة والمتابعة والتقييم والشراكة مع القطاع الخاص .

كما أطلع د. عبدالمنعم وفد البنك الإسلامي للتنمية (جدة) بتجربة السودان في الاقتصاد الإسلامي باعتبارها من أوائل التجارب الإسلامية الرائدة في الأوراق المالية في شهادات شهامة وصكوك الاستثمار الحكومية ، داعيا إلى تبادل الخبرات في بناء القدرات، وقال إن اكاديمية الدراسات المالية والاقتصادية تهتم ببناء القدرات لكافة القطاعات الاقتصادية، وأبرمت الأكاديمية عدداً من الاتفاقات لتدريب كوادرها بالسودان، مبيناً أن الاحتياجات التدريبية يتم تحديدها بعد تصميم البرنامج في كافة التخصصات بعد عرضها على مجلس أمناء الأكاديمية .

