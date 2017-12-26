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أخبار محلية - اقتصادية

وزارة الزراعة بولاية الخرطوم تؤكد خلو الولاية من أمراض الحيوان

التاريخ : 26-12-2017 - 06:35:00 مساءً
الخرطوم 26-12-2017م (سونا) - ثمن المُهندس منصور مدير عام وزارة الزراعة - لدى تدشينهِ اليوم المُخيم العلاجي لصحة وسلامة الحيوان بمشروع سوبا غرب الزراعي؛ والذي تُنظمهُ الإدارة العامة لصحة الحيوان ومكافحة الأوبئة بالوزارة - ثمن مجهودات العاملين بالحقل البيطري في المُحافظة على سلامة وصحة الحيوان.
وأشار منصور إلى انتظام المُخيمات البيطرية بعدد محليات الولاية، مؤكداً إشراف الولاية على تطعيم كُل القطيع الوارد للولاية، وتطبيق جميع الاشتراطات الصحية .
وأكد د. سر الختم فضل المولى عبداللطيف مدير الإدارة العامة لصحة الحيوان أن المُخيم يستهدف 75 مزرعة بها أكثر من 3 آلاف رأس من الحيوانات، مُشيراً إلى استمرار عمليات مُكافحة الحشرات والطُفيليات وتهيئة بيئة الإيواء للإسهام في زيادة الإنتاج والإنتاجية.

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