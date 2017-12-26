رئيس البرلمان يلتقي المدعي العام العماني

الخرطوم 26-12-2017م (سونا) - التقى البروفيسور إبراهيم احمد عمر رئيس المجلس الوطني بمكتبه اليوم بالمدعي العام بسلطنة عمان مولانا حسين بن علي بن زاهر الهلالي؛ بحضور سفير سلطنة عمان بالسودان و المدعي العام بالسودان مولانا عمر ابراهيم، وتناول اللقاء التعاون المشترك بين البلدين خاصة في المجال القضائي .

وقال المدعي العام العماني إن بلاده تسعى للاستفادة من تجربة السودان في المجال القضائي، حيث قام الوفد بزيارة عدد من المؤسسات العدلية.

من جانبه؛ ثمن رئيس المجلس الوطني البروفيسور ابراهيم احمد عمر زيارة الوفد العماني، وقال إنها تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، واستعرض مهام واختصاصات المجلس ودوره. كما استعرض نص الدستور واللوائح المتبعة في ممارسة اختصاصات المجلس، وأكد الجانبان على المزيد من التعاون بين النيابات العامة بالبلدين .

