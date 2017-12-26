ضرار :اعفاء 63% من الواردات من الرسوم ولا تأثير لسعر الدولار الجمركي على المواطن

الخرطوم 26 -12-2017م (سونا) - أكد وزير الدولة بالمالية الدكتور عبدالرحمن ضرار إعفاء 63% من الواردات من الرسوم تتضمن المدخلات الزراعية والصناعية؛ بالإضافة لإلغاء ضريبة التنمية والرسم الإضافي على كل الواردات، وإلغاء الضرائب على العديد من السلع الأساسية التي تهم المواطن مثل " الأرز ، العدس ، و الفول المصري"، مشيرا الى تخفيض الفئات الجمركية؛ وذلك مقابل تثبيت سعر الدولار الجمركي، لافتا الى أن الإجراءات التي اتخذت لتحييد حركة الدولار الرسمي على الواردات للسودان كافية لتغيير سعر الصرف الرسمي الى 18 جنيها، مؤكدا عدم تأثيره على المواطن، وعلى المورد في القيمة التي يدفعها على معظم الواردات وإعفاؤه في سلع أخرى.

وطالب ضرار الإعلام بتوخي الصدق والدقة في المعلومات التي يتم نقلها حتى لا يتضرر المواطن من نقل المعلومات المغلوطة التي يتم على إثرها ارتفاع الأسعار.

تجدر الإشارة الى أن تعديل ضريبة الرسم الإضافي تعديل لسنة 2017 شمل إعفاءً ضريبيا لعدد من السلع أهمها وجبات الأطفال ومرضى السكري والزيوت الخام ومحسنات الخبز ومعجون الطماطم للصناعة و منتجات الصناعات الكيماوية ومنتجات كيماوية عضوية بالإضافة إلى حبر الطباعة وورق الصحف والكتابة والطباعة والكروت والمخاليط العطرية للصناعات الغذائية والمشروبات والمبيدات العشبية ومبيدات الحشرات والفطريات وخيوط الصوف وجوالات الخيش وأجزاء ماكينات الصناعة ولمبات غرف العمليات ومحضرات تثبيت الأسنان الصناعية ومحاليل للعدسات اللاصقة بالإضافة إلى الحرير الطبيعي والخيوط وغيرها من السلع.

