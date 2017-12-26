بكري يفتتح غدا مدينة البركل الجديدة للسكن الاقتصادي بالولاية الشمالية

الخرطوم 26-12-2017م (سونا) - يفتتح الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي ظهر يوم غد الأربعاء مدينة البركل الجديدة للسكن الاقتصادي بسعة 400 وحدة سكنية.

وأعلن المهندس مصطفى الزبير مدير صندوق الإسكان والتعمير بالولاية الشمالية أن افتتاح مدينة البركل الجديدة سيتم بمشاركة عدد من القيادات الاتحادية والولائية.

وأوضح - في تصريح لـ(سونا) - اكتمال الترتيبات لافتتاح المدينة التي تجيء في المرحلة الثانية للسكن الاقتصادي بعد مدينة الموانئ للسكن الاقتصادي بدنقلا؛ التي تم تسليم منازلها للمستفيدين كمرحلة أولى. وأعلن عن ترحيب الصندوق بزيارة النائب الأول لرئيس للجمهورية وقيادات الصندوق القومي للإسكان والتعمير للولاية وضيوف الولاية والمشاركة في حفل الافتتاح، مشيدا باهتمام رئاسة الجمهورية بمشروع الإسكان وعبر عن تقديره وشكره للصندوق القومي لرعايته لمشروعات السكن بالولاية؛ برئاسة الدكتور غلام الدين عثمان آدم - الأمين العام للصندوق ومحفظة التمويل المصرفي للمشروع بريادة بنك التضامن.

