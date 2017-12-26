الولاية الشمالية تكمل الاستعدادات لاستقبال النائب الاول غدا الاربعاء

دنقلا 26-12-2017م (سونا) - أكد والي الشمالية المهندس علي عوض محمد موسى أن الولاية أكملت استعداداتها لاستقبال النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح صباح غد الأربعاء.

وأضاف - في تصريح لـ(سونا) - أن النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي سيشرف ختام النسخة الرابعة لمهرجان جبل البركل كما سيقوم بافتتاح مدينة البركل الجديدة للسكن الاقتصادي بكريمة لعدد 400 وحدة سكنية ويشهد مراسم التوقيع لتشييد 400 وحدة أخرى لمحليتي حلفا والدبة بواقع 200وحدة لكل محلية.

وسيقوم الفريق أول ركن بكري حسن صالح بافتتاح مشروع تنقاسي الزراعي لزراعة محصول القمح بجانب افتتاحه لمدرسة ودشلال الأساسية بمنطقة القرير.

وقال الوالي إن افتتاح هذه المنشآت التنموية بمحلية مروي على يد النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي تمثل إضافة قوية لمسيرة العمل التنموي والاقتصادي بالولاية.

