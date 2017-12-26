ابراهيم محمود: ودعنا الحرب للأبد والكل أصبح ينادي بالسلام

كادوقلي 26-12-2017م (سونا) - قال مساعد رئيس الجمهورية المهندس إبراهيم محمود حامد نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب، رئيس وفد التفاوض الحكومي، إن السلام أصبح واقعا وقطاره الذي انطلق بقوة لا يستطيع أحد إيقافه، وقال - لدى مخاطبته اليوم بكادوقلي فاتحة أعمال الدورة الخامسة لشورى المؤتمر الوطني بجنوب كردفان؛ بحضور البروفيسور كبشور كوكو رئيس شوري الوطني القومي ود. أزهري التيجاني رئيس قطاع الاتصال التنظيمي للوطني بالمركز - قال: ودعنا الحرب للأبد وأن داعمي الحرب في الداخل والخارج قد تخلو عنها والكل أصبح ينادي بالسلام.

ونبه محمود الى عدم التفريط في قضية جنوب كردفان وأن إرادة المواطنين هي التي تفرض السلام، داعيا عضوية المؤتمر الوطني بالولاية للاستعداد لمرحلة ما بعد الحوار وانتخابات (2020) بالقيم والمبادئ والتسويق لإنجازات الحزب، مؤكدا بأنها مرحلة لتحول ديمقراطي حقيقي وتداول سلمي للسلطة تعود مرجعيتها للشعب السوداني، وشدد على مبدأ المحاسبة والمراقبة وضبط السلوك داخل الحزب والمضي قدما في طريق الإصلاح.

وفي السياق؛ أكد والي جنوب كردفان اللواء أمن د. عيسى آدم أبكر رئيس المؤتمر الوطني بالولاية أن السلام هدف استراتيجي ومن أولى اهتمامات الدولة وحكومته، مشيرا الى جهود المواطنين في الاهتمام بالسلام ونبذ الحرب وتكثيف العمل تجاه السلام الداخلي والتواصل المجتمعي؛ مما ساهم في عودة أعداد كبيرة من المواطنين والعسكريين، وقال "حققنا السلام لأننا تركنا الاتهامات المتبادلة وابتعدنا عن تسمية بعضنا البعض بالطابور الخامس.

واستعرض الوالي جهود حكومته في أعمال مبدأ التنمية المتوازنة بالمحليات حسب الأولويات في التعليم - الصحة والمياه، وبشر بانطلاقة مؤسسة جبال النوبة الزراعية مطلع العام المقبل.

وأكد رئيس المؤتمر الوطني بالولاية قوة وتماسك الحزب وانفتاحه على الأحزاب الأخرى واستعداده لدخول المرحلة المقبلة، محذرا دعاة الشائعات داخل الحزب بالحسم حسب اللوائح التنظيمية داخل مؤسسات الحزب.

وامتدح البروفيسور كبشور كوكو قمبيل رئيس شورى الوطني القومي استمرارية انعقاد دورات هياكل الشوري على كافة المستويات في مواعيدها المحددة، مشيرا الى أن انعقاد هذه الدورات تعني تطور الحزب والتعبئة لأنشطته وبرامجه الحزبية والتنظيمية.

فيما أوضح مبارك محمود الجوكر رئيس شورى الوطني بالولاية أن الدورة هدفت لتقييم أداء الحزب وتفعيل وتحريك دور الشورى على مستوى المحليات والمناطق والشعب وتكثيف أنشطة وبرامج الحزب بها، مشيدا في هذا المنحى بمحليتي ابو جبيهة والدلنج على ممارسة عملية الشورى.

