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أخبار محلية - سياسية

انضمام عشرة من القيادات الحزبية والنوعية للوطني بجنوب كردفان

التاريخ : 26-12-2017 - 07:43:00 مساءً
كادوقلي 26-12-2017م (سونا) - أعلن عشرة من القيادات الحزبية والنوعية بجنوب كردفان انضمامها لحزب المؤتمر الوطني، وقال الأستاذ وقيع حمودة شطة؛ أحد أبرز القيادات المنضمة عن مجموعة التغيير والإصلاح بمنبر السلام العادل عضو المجلس التشريعي بالولاية؛ عن دائرة ريفي العباسية تقلي؛ في كلمته نيابة عن المنضمين خلال الجلسة الافتتاحية لشورى المؤتمر الوطني اليوم بكادوقلي؛ بحضور مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب ورئيس وفد التفاوض الحكومي المهندس إبراهيم محمود حامد - قال إن انضمامهم جاء بعد حوار طويل وقناعة بمشروع حزب المؤتمر الوطني لقيادة المرحلة المقبلة.
وأضاف شطة "سنكون سندا وعضدا للوطني بفكرنا ومبادراتنا ومشاركاتنا في أنشطة وبرامج الحزب توسعة للصف بلوغا للهدف في العام 2020م بحزب قوي ومواكب للمرحلة" مؤكدا بأن الحوار الوطني قد رسم ملامح تلك المرحلة التي تحتاج لتضافر جهود الجميع لبناء الوطن وقيادة الدولة السودانية.
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