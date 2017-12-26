في مئوية المك رحال :ابراهيم محمود يؤكد حرص الدولة على المضي قدما في تحقيق السلام

كادوقلي 26-12-2017م (سونا) - أكد مساعد رئيس الجمهورية المهندس إبراهيم محمود حامد رئيس وفد التفاوض الحكومي للمنطقتين، حرص الدولة على المضي قدما في تحقيق السلام المستدام في أرجاء البلاد كافة.

وقال - لدى مخاطبته اليوم انطلاقة احتفالات المك رحال أندو كادوقلي - إنه جاء يحمل رسالة السلام لمواطني المنطقة، وأن قطاره انطلق للأمام ولن يعود للوراء، ومضى بالقول : فارقنا طريق الحرب والدمار والخراب للأبد وعقدنا العزم على تحقيق السلام الذي يحتاج لإرادة شعبية، ودعا حملة السلاح إلى تسريع الخطى من أجل توقيع السلام النهائي؛ لإنهاء معاناة مواطني الولاية في ظل عدم وجود مبرر لاستمرارية الحرب بعد الحوار الوطني.

وامتدح محمود دور الإدارة الأهلية ورموزها في ترسيخ قيم السلام الأهلي والداخلي وإرساء دعائم السلام الاجتماعي وإحياء التحالفات القديمة، كاشفا عن انطلاقة جولة المفاوضات المرتقبة في شهر يناير من العام 2018م .

وثمن محمود دور المك رحال في توحيد أهل المنطقة والمساهمة في التعايش السلمي واستقرار البلاد، مطالبا الأجيال بالبحث في تاريخ الأجداد الزاخر بالمحبة والتحالفات وأخذه كنموذج لوحدة السودان.

وفي السياق أعلن والي جنوب كردفان اللواء أمن د. عيسي آدم أبكر عدم وجود صراعات أو نعرات قبلية بالولاية، مشيدا بالأدوار البارزة للراحل المك رحال الذي رسم خارطة للتسامح والتعايش والتمازج والوحدة وأرسى دعائم السلام بالمنطقة.

فيما استعرض الفريق شرطة معاش جلال تاور كافي؛ رئيس اللجنة للاحتفال، تاريخ ومآثر المك رحال في مسيرة الاستقلال واستقرار ووحدة السودان، وأكد أن الاحتفال يحمل معاني وقيم ودلالات التسامح والتعايش السلام الذي نرنو له، وطالب حملة السلاح من أبناء المنطقة بإعمال صوت العقل والنظر لمعاناة الموطنين، معربا عن شكره لمشاركة رئاسة الجمهورية في المئوية الشيء الذي يؤكد اهتمام الدولة برموز وشخصيات ساهمت في تاريخ السودان واستلهام العبر والدروس منها للمرحلة المقبلة.

إلى ذلك أشار المك محمد رحال؛ مك قبيلة كادوقلي حفيد الراحل إلى الدور القوي الذي لعبه الراحل في توحيد قبائل المنطقة والتعايش السلمي القائم على الأحلاف مع الجميع، داعيا إلى إعادة إحياء التحالفات القديمة كنموذج للتعايش والوحدة وبناء مستقبل البلد ، مناشدا حملة السلاح بالعودة والمشاركة في بناء سودان يسع الجميع.

