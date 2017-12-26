وفد من الكونغرس الامريكي يزور السودان يناير المقبل

الخرطوم 26-12-2017م (سونا) - أعلن رئيس المجلس الوطني بروفيسور إبراهيم أحمد عمر عن زيارة وفد من الكونغرس الأمريكي للسودان في يناير المقبل، وقال - في تصريحات صحفية اليوم - إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة قدمها سيادته لأعضاء الكونغرس في إطار تحسين العلاقات والتشاور لحل المشكلات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف رئيس المجلس عن استضافة رجل الأعمال السوداني بشير حسن بشير لوفد الكونغرس؛ فيما يقوم مدير معهد امتي دمتي الصادق خلف الله بالترتيب للزيارة.

وقدم الصادق خلف الله السوداني الجنسية ومدير معهد امتي دمتي والمقيم بالولايات المتحدة شرحا عن دور المعهد، وقال: إنه يعنى بزيارة وفود الكونغرس للدول الخارجية بما فيها السودان، وأكد أن الوفد أبدى رغبته التواصل مع المجلس الوطني.

وأوضح خلف الله أن الوفد يضم أعضاء مهتمين بشؤون السودان إضافة للجنة أفريقيا ولجان أمنية، مؤكدا أن الزيارة تأتي والعالم يشهد العديد من الأزمات، آملا أن تحقق الزيارة الأهداف المرجوة وحل الموضوعات الشائكة في عدد من المجالات.



