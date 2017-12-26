مساعد رئيس الجمهورية يثمن جهود الرعيل الأول فى تحقيق الاستقلال

الخرطوم 26-12-2017م (سونا) - أكد اللواء ركن عبد الرحمن الصادق المهدي مساعد رئيس الجمهورية أهمية عكس الحقائق التاريخية والملاحم البطولية والوطنية التي ساهمت فيها فئات وفعاليات الشعب السوداني والإسهامات التي قدمها الرعيل الأول من أجل كرامة وعزة الشعب السوداني.

ودعا عبد الرحمن لدى مخاطبته اليوم الندوة التى نظمتها لجنة المجلس التشريعي لولاية الخرطوم للاحتفال بالذكرى الثانية والستين لإعلان الاستقلال من داخل البرلمان؛ والتي جاءت بعنوان " الاستقلال الحركة الفكرية والثقافية " برعاية المهندس صديق الشيخ رئيس المجلس - دعا إلى التمسك بالقيم والمبادئ، مثمنا جهود حركات التحرر الوطني في مختلف الحقب؛ والتي كان لها دور مهم في استقلال البلاد.

من جانبه؛ أشار البروفيسور علي شمو الى الدور الكبير الذي لعبته الإذاعة السودانية في إنجاز الاستقلال، مشيرا إلى أنها تحولت من أداة لحكم المستعمر الى أداة وطنية ساهمت في الاستقرار، لافتا إلى أن الإذاعة بادرت بجمع مال الفداء من المواطنين لدفع مستحقات الانجليز الذي عجزت عنه الدولة حينها.

من جانبه؛ أكد البروفيسور معتصم احمد الحاج أن مؤتمر الخريجين لم يقتصر دوره على الوصول إلى الاستقلال فحسب؛ بل هو الذي شجع بعمل دراسات للصناعات الوطنية وبادر بإعداد دراسة لمشروع بنك السودان ومشروع الجزيرة، وكون مجلس رجال الأعمال، ولفت الحكومة الى قيام الأندية الرياضية والثقافية والاجتماعية، ودعا إلى محاربة العادات والتقاليد الضارة السودانية في المناسبات، لافتا إلى أن مؤتمر الخريجين أول من أسس للاحتفال بيوم التعليم، وعملوا على اتخاذه مدخلا للمجمع، فدعموا الخلاوي وابتدروا التعليم الأهلي ومن ثم تفاعل معهم المجتمع وانخرطوا بعد ذلك في العمل السياسي وصارت به عدة مدارس فكرية، مؤكدا أن مؤتمر الخريجين يعتبر حركة سياسية تدرب عليها الناس على النظم البرلمانية.

وفي ختام الندوة كرمت اللجنة المنظمة كلا من دار الوثائق السودانية ومعهد الدراسات الأفريقية والآسيوية بجامعة الخرطوم، ومركز محمد عمر بشير بجامعة أم درمان الأهلية، تقديرا لإسهاماتهم البارزة في خدمة المجتمع.



