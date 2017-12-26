مساعد أول رئيس الجمهورية يؤكد موقف السودان تجاه قضية فلسطين

الخرطوم 26-12-2017م (سونا) - أكد مولانا محمد الحسن الميرغني مساعد أول رئيس الجمهورية موقف السودان الثابت والصارم تجاه القضية الفلسطينية؛ خاصة قضية القدس الشريف.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بالقصر الجمهوري السفير سمير عبدالجبار طه، سفير دولة فلسطين بالخرطوم

و قال السفير سمير عبد الجبار طه - في تصريح لـ(سونا) عقب اللقاء - إنه قدم الشكر والتقدير للسودان حكومة و شعبا على الجهد الذي يبذله السودان تجاه القضية الفلسطينية، و أضاف بأنه شرح لمساعد رئيس الجمهورية كافة المستجدات حول العملية السياسية واستئناف التسوية الفلسطينية والعقبات التي تواجهها و انحياز الإدارة الأمريكية الكامل للاحتلال الإسرائيلي .

وأبان سمير أن اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنفيذ الاتفاقيات التي وقعت بين السودان و فلسطين، وقال إن السودان ظل مناصرا و داعما للقضية بجانب آخر التطورات والمستجدات الخاصة بالقضية الفلسطينية على رأسها قضية القدس الشريف .

