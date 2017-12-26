اللجنة الطارئة لدراسة مشروع تخصيص الإيرادات للميزانية توصي باستمرار تخصيص 28% للولايات

الخرطوم 26-12-2017م (سونا) - أوصت اللجنة الطارئة لدراسة مشروع تخصيص الإيرادات للسنة المالية 2018 باستمرار تخصيص الإيرادات لحكومات الولايات بنسبة 28% من جملة الإيرادات فيما خصصت نسبة 72% للمركز ، كما أوصت اللجنة بمعالجة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مع الولايات لقضية التعويض الزراعي للولايات؛ والتى أثارها أعضاء اللجنة اليوم، مطالبين بأن يكون خصما على نسبة الحكومة الاتحادية.

وطالب أعضاء اللجنة بالتوزيع العادل برفع إيرادات الولايات إلى نسبة 30% لتوجيهها للتنمية وتحقيق المزيد من النهضة والتطور للقطاع الصحي خاصة الصحة الإنجابية ولقطاع التعليم، كما دعوا الى تخصيص نسبة 2% من إنتاج الذهب للولايات المنتجة ضمن المسؤولية الاجتماعية أسوة بنسبة إنتاج البترول، وطالبوا بضرورة تخصيص إيرادات للمحليات باعتباره من مستويات الحكم المحلي التي تتطلب الدعم .

وزير الدولة بالمالية الدكتور عبدالرحمن ضرار قال إن إيرادات الميزانية محددة يتم تقسيمها بناء على مسؤوليات المركز والولايات، لافتا الى أن المركز يتكفل بدفع سلع التأمين الداخلي والأمن والدفاع والسيادة والكهرباء والطرق القومية، مؤكدا صرف الحكومة لما يزيد عن 50% للتنمية ضمن مسؤوليتها وبضمانات تسديدها لقروض تم استدانتها من المصارف والجمهور، مشيرا الى مبدأ النظام التكافلي الذي تسير به الدولة نظامها، مبينا أن للولايات استحقاقات أخرى غير مضمنة في نسبة 28% تتمثل في صناديق الإعمار لكل ولاية على حدة .

وعن الأوضاع الصحية بالولايات أكد ضرار سيطرة الدولة على الإسهالات المائية بأقل تكلفة وفي فترة محددة، مشيرا الى إشادة منظمة الصحة العالمية بالسيطرة على المرض وتوفير التمويل اللازم للعلاج الوقائي والعلاجي، مضيفا باستعداد الحكومة للطوارئ باعتبارها مسؤولية قومية .

وعن التعويض الزراعي للولايات أكد ضرار أن قرار مجلس الوزراء قصد به إيقاف الجبايات، مبديا أسفه لاستمرار الجبايات على القطاع الزراعي من الولايات، لافتا الى تضمين التعويض الزراعي في نسبة الـ 28% وعدم تعديل النسبة؛ خاصة وأن مجلس الوزراء أجاز مشروع الموازنة بتضمين التعويض بنسبة الولايات.

وعن تخصيص نسبة من إنتاج الذهب للولايات المنتجة وإدخاله ضمن إيرادات الموازنة، أشار ضرار الى أن الذهب عليه رسوم سيادية فقط وبقية الفائدة تعود للمنتجين، مضيفا بفرض الولايات لضريبة على المنتجين سعت الدولة جاهدة لإيقافها.

من جهته؛ أكد رئيس اللجنة الطارئة الدكتور إبراهيم يوسف هباني بضرورة المراجعة القانونية لقسمة الإيرادات وتحديد العلاقة بين الولاية والمحلية وإزالة التغول، مشيرا الى الوضع في الاعتبار أن 80% من سكان الولايات يعيشون في الريف يجب مراعاة متطلباتهم.

وأشار رئيس مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية أحمد محمد علي فشاشوية الى وجود معيار لتحديد نسبة تخصيص الموارد والإيرادات للولايات والمركز، وذلك بالنظر للمسؤوليات المحددة لكل منهما، لافتا الى أن الحكومة الاتحادية تفتقر إلى الإيرادات، فيما تنعم الولايات بالعديد من الموارد الاقتصادية التي تزيد من إيراداتها.

