المدير العام لقوات الشرطة يلتقي المدعي العام بسلطنة عمان

الخرطوم 26-12-2017م (سونا) - التقى الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين المدير العام لقوات الشرطة بمكتبه اليوم حسين بن علي الهلالي المدعي العام بسلطنة عمان والوفد المرافق له بحضور مولانا عمر احمد محمد النائب العام .

وقدم الفريق أول هاشم شرحا مفصلا لهياكل وإدارات الشرطة واختصاصاتها ومهامها، مشيرا الى أن العمل الفني يتم في كل ولاية حسب الوضع، وأن الوالي هو رئيس لجنة أمن الولاية المشكلة من كافة الأجهزة الأمنية .

وأكد هاشم أن علاقة الشرطة مع الأجهزة العدلية تنسيقية خاصة مع النيابة لبسط الأمن وتحقيق العدالة مشيرا الى أن العملية الأمنية تتطلب هذا التعاون دون إخلال يتضرر منه المواطن ويختل بسببه الأمن .

وقال إن السودان هو المقر للمعمل الجنائي الإقليمي والذي يضم 14 دولة من شرق أفريقيا ومهمته تدريب المبتعثين من هذه الدول من قبل مختصين وخبراء سودانيين .

وأشار مدير عام الشرطة الى اهتمام الشرطة بأفرادها بمختلف الرتب في التعليم والرعاية الطبية داخل وخارج البلاد الى جانب السكن حتى تقوم الشرطة بواجبها كاملا .

من ناحيته؛ استعرض المدعي العام العماني المراحل التي مر بها الادعاء العماني والذي كان تابعا للشرطة الى أن استقل تماما في العام 2011 مشيرا الى النقلة النوعية التي حدثت لجهاز الشرطة من حيث التدريب والتأهيل ومواكبة التقنيات الحديثة.

وأضاف الهلالي إن مهمة الشرطة تنصب في المقام الأول في منع وقوع الجريمة، مؤكدا وجود تنسيق وتعاون كامل بين الشرطة والادعاء العام والقضاء لتحقيق العدالة.

وأشاد المدعي العام بتجربة النيابة العامة في السودان، معربا عن أمله أن تتم الاستفادة من التجارب من خلال الزيارات والتدريب بعد التوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين في القريب العاجل.

