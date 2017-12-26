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أخبار محلية - اقتصادية

طارق توفيق: وقفنا على التجربة التونسية في مجال الإسكان

التاريخ : 26-12-2017 - 08:53:00 مساءً
الخرطوم 26-12-2017م (سونا) - قال الأستاذ طارق توفيق وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء مفوض رئيس مجلس الوزراء القومي للمتابعة والإشراف على ملف الإسكان في السودان، إن زيارتهم لتونس مؤخرا على رأس وفد من الصندوق القومي للاسكان والتعمير، وعدد من الجهات ذات الصلة تم خلالها الوقوف على التجربة التونسية في مجال الإسكان.
وأوضح خلال تنويره الذي قدمه اليوم لمجلس إدارة الصندوق حول الزيارة أن تونس تعتبر دولة متقدمة في مجال الإسكان بالمنطقة العربية، وأن لقاءاتهم مع الوزير المعني بالإسكان والجهات ذات الصلة؛ كشفت عن هذا التطور، حيث أن نسبة التغطية بالنسبة لسكن المواطنين تجاوزت الـ80% .
ومن جانبه أكد غلام الدين عثمان الامين العام للصندوق القومي للاسكان في تصريح لــ(سونا) - إن الزيارة حققت الكثير من أهدافها وقد جاءت في إطار الزيارات الخارجية للصندوق، وقصد بها تبادل الخبرات للاستفادة من التجارب الناجحة في مجال الإسكان بالدول الشقيقة والصديقة، وبحث سبل تعزيز التعاون معها من أجل توفير سكن قليل التكلفة للمواطنين .
وذكر غلام أن الوفد تعرف خلال الزيارة على التجربة التونسية في مجال الإسكان وتم الاتفاق على دراسة التجربة وفتح وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بغرض التوسع في مشروعات الإسكان بالعاصمة والولايات.
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