اللجنة الفرعية للمناشط السياسية لاحتفالات الاستقلال تعقد اجتماعا

الخرطوم فى 26-12-2017 ( سونا) -

عقدت اللجنة الفرعية للمناشط السياسية للإعداد لاحتفالات البلاد بالذكرى الثانية والستين للاستقلال برئاسة وزير رئاسة مجلس الوزراء السيد /أحمد سعد عمر اجتماعا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء

ووقف الاجتماع علي خطط وبرامج عمل اللجنة في محاورها المختلفة المتمثلة في عقد الندوة تلفزيونية وندوة الاستقلال الكبري ودور تلك الندوات في استلهام معاني الاستقلال والحراك الذي أحدثه الحوار الوطني الذي أجري بالبلاد والذي يعد أهم محفل سياسي تم في تاريخ السودان وكذلك الاستفادة من تلك الندوات التي ستنظم واسهامها في إجماع وطني وتفاعل شعبي ومجتمعي يليق بعظمة المناسبة.

وأمن الاجتماع على أهمية الانتقال بتلك الندوات الي الولايات وذلك تدعيما لمحتوى أهداف عمل اللجنة ورسالتها في إقامة المناشط السياسية الخاصة بذكري الاستقلال.







