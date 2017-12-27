وزارة المالية الروسية ستزيد مشترياتها من العملات الأجنبية العام المقبل



موسكو 27 - 12 - 2017 م ( رويترز ) - قال وزير المالية الروسي، أنطون سيليانوف، يوم الثلاثاء ان وزارته تخطط لزيادة المشتريات من العملة الأجنبية لتعزيز احتياطياتها في العام المقبل، في خطوة تحد من تقلبات العملة الروسية «الروبل» في عام انتخابات الرئاسة.

فبعد عامين من الركود واستنزاف الاحتياطيات، وسط هبوط حاد في أسعار النفط السلعة التصديرية الرئيسية لروسيا، قررت وزارة المالية إعادة ملء خزائنها وحماية الروبل من خلال آلية في الميزانية.

وبموجب تلك الآلية، ستشتري وزارة المالية دولارات وعملات أجنبية أخرى عندما يتم تداول خام الأورال الروسي فوق 40 دولارا للبرميل، وهو المستوى المفترض في الميزانية. وكلما ارتفعت أسعار النفط، زادت المشتريات من العملات الأجنبية.

وقال سيليانوف ان وزارة المالية ربما تنفق نحو تريليوني روبل (35 مليار دولار) على شراء العملة الأجنبية العام المقبل، إذا كانت أسعار خام الأورال ما بين 54-55 دولارا للبرميل.

وتم تداول خام الأورال في أحدث معاملات عند 64.35 دولار للبرميل.

وتابع «سيطغى ذلك على الإنفاق المفترض على الاحتياطيات العام المقبل». وقال الوزير متحدثا إلى الصحافيين ان زيادة المشتريات من العملات الأجنبية ستقلص تقلبات الروبل وتخفف الضغوط عليه في الأسواق المالية في 2018. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يسعى إلى إعادة انتخابه لست سنوات أخرى في مارس/آذار، ان استقرار الروبل يعد أكثر أهمية من سعر صرفه الفعلي. وقال سيليانوف أنه إذا بلغت أسعار النفط 60 دولارا للبرميل في المتوسط، ستشتري وزارة المالية بنحو 2.8 تريليون روبل. وتوقع محللون لدى بنك «آي.إن.جي» أن تزيد وزارة المالية الروسية مشترياتها من العملات الأجنبية إلى ما يزيد عن 27 مليار دولار في 2018 من حوالي 15 مليارا في 2017. ويقوم البنك المركزي بتلك المشتريات لصالح وزارة المالية، لكنه لا يعتبرها تدخلات تهدف إلى دفع الروبل إلى مستوى معين، حيث يسري على الروبل وضع التعويم الحر منذ 2015. وقال سيليانوف أنه يتوقع أن يبقى الروبل، الذي يتم تداوله في نطاق بين 57 و59 روبلا مقابل الدولار منذ بضعة أسابيع، عند تلك المستويات في 2018 إذا حومت أسعار النفط قرب 55 دولارا للبرميل.

وتابع قائلا ان توقعات الروبل تظل قائمة إذا «لم تكن هناك عقوبات إضافية جديدة ومضايقات ناجمة عن قيود خارجية».

وتستبعد السلطات الروسية بشكل كبير مخاطر عقوبات أمريكية جديدة قد يتم فرضها في 2018 وتمنع مشتريات أدوات الدَين الروسي، لكنها مع ذلك تتأهب لمواجهة صدمات محتملة في العام الجديد.

