عُمان تؤجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة والكويت تتجه إلى تأخير بدء جبايتها



دبي/الكويت 27 - 12 - 2017 ( وكالات ) - ذكرت وسائل إعلام محلية أن عمان سترجئ فرض ضريبة القيمة المضافة البالغة خمسة في المئة إلى عام 2019، بدلا من العام المقبل كما كان مخططا في الأساس، وهو قرار قد يضر بجهود السلطنة لتعزيز أوضاعها المالية الهشة.

واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي الست على فرض ضريبة القيمة المضافة في بداية 2018. ومن المقرر أن تبدأ السعودية والإمارات في فرض الضريبة في الأول من يناير ، في حين تمضى دول أخرى ببطء في اتخاذ الترتيبات التشريعية والإدارية اللازمة.

وذكرت صحيفة (تايمز اوف عُمان) نقلا عن مصادر في وزارة المالية أن عمان ستفرض ضريبة جديدة على المشروبات المحلاة والتبغ بحلول منتصف 2018.

وسبق ان فرضت بعض الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي مثل هذه الضريبة هذا العام.

وقَدَّر "صندوق النقد الدولي" أن فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة في المئة في عمان سيرفع إجمالي الناتج المحلي بنحو 1.7 في المئة أو ما يوازي نحو 1.3 مليار دولار.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري خفضت مؤسسة "فيتش" تصنيف عمان الإئتماني إلى "بي.بي.بي"، وهو أعلى بدرجة واحدة فقط من تصنيف "عالي المخاطر"، مع نظرة مستقبلية سلبية. وأشارت للعجز الكبير في الميزانية الذي يقدر عند 12.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017.

وتصنف "ستاندرد آند بورز" بالفعل الدِين العماني بأنه عالي المخاطر.

وتفيد بيانات وزارة المالية أن العجز في ميزانية عمان في أول عشرة أشهر من العام الجاري تقلص إلى 3.20 مليار ريال (8.31 مليار دولار) من 4.81 مليار ريال قبل عام.

من جهة ثانية قال مصدر في وزارة المالية القطرية ان من المرجح أن تطبق الدوحة الضريبة في الربع الثاني من 2018، ولكن الوزارة لم تعلن موعدا رسميا كما لم تدرج الضريبة في ميزانية 2018.

وأقر المصدر بأن إيرادات الضريبة قد لا تبدأ في الظهور قبل الربع الأخير من العام .

وقال مسؤولون في البحرين أن من المتوقع تطبيق الضريبة بحلول منتصف العام المقبل.

ويعتقد خبراء في المنطقة ان الكويت ستتأخر كثيرا في فرض الضريبة ويرجع ذلك جزئيا لبطء الإجراءات الحكومية.

كما أن البرلمان المستقل نسبيا قد يريد أن يكون له رأي في الأمر.

ورجحت مصادر ان يبدأ تطبيق الضريبة في النصف الثاني من العام المقبل، أو مطلع العام 2019.

وتتوقع شركة "إرنست آند يونغ"الاستشارية تحقيق دول الخليج الست إيرادات تفوق 25 مليار دولار سنويا بعد التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة.