الهند ستصبح العام المقبل خامس أكبر إقتصاد في العالم



نيودلهي 26 - 12 - 2017م ( أ ف ب ) - سيتجاوز الاقتصاد الهندي نظيره البريطاني والفرنسي ليصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم في 2018 م ، حسب ما ذكرت دراسة اقتصادية يوم الثلاثاء.

وجاء في دراسة لـ"مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال التجارية" ومقره لندن، أن الهند، القابعة حاليا في المرتبة السابعة، سترتقي للمركز الخامس في 2018، وستقفز للمرتبة الثالثة بحلول 2032 م .

وبلغ الاقتصاد الهندي أدنى مستوياته في ثلاث سنوات في الربع الاول من العام الحالي، بعد قرار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلغاء العملات المالية الكبيرة وإقرار إصلاحات ضريبية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وتسبب قرار مودي المفاجئ في بلبلة واضطراب في اقتصاد الهند التي يبلغ عدد سكانها 1.25 مليار نسمة .

وتراجع النمو إلى 5.7 في المئة للشهور الثلاثة التي انتهت في يونيو/حزيران، لكنه تعافى بشكل طفيف إلى 6.3 في المئة للربع المنتهي في ايلول/سبتمبر.

وقال نائب رئيس المركز دوغلاس مكويليامز "على الرغم من الانتكاسات فإن الاقتصاد الهندي لا يزال قادرا على منافسة الاقتصاد الفرنسي والبريطاني، وفي 2018 سيتجاوزهما ليصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم بالقيمة الدولارية".

وذكرت الدراسة ان الطاقة الرخيصة والثورة الرقمية ستدفعان بالنمو الاقتصادي عالميا.

وأشارت إلى النمو العالمي ستسيطر عليه الاقتصاديات الآسيوية ولا سيما الهند والصين واليابان.

وستتجاوز الصين الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، بحلول العام 2030، حسب ما جاء في الدراسة التي توقعت أيضا أن تصل الهند لمرتبة أكبر اقتصاد في العالم "في وقت ما في النصف الثاني من هذا القرن".