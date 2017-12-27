البطالة في قطر تتراجع إلى 0.1 بالمائة خلال الربع الثالث



الدوحة 27 - 12 - 2017 ( الأناضول )- أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، تراجع معدل البطالة في قطر إلى 0.1 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بـ0.2 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأفادت بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، أن عدد الباحثين عن عمل في قطر (مواطنين وأجانب) بنهاية الربع الثالث من 2017 (الفترة من يوليو إلى سبتمبر )، بلغ 2854 شخصاً، مقارنة بنحو 3394 شخصاً في الربع الثالث من 2016.

وأوضحت البيانات، أن عدد العاطلين من الذكور مثل 38.7 بالمائة (1104 عاطلين) في الربع الثالث من العام الحالي، بينما بلغت نسبة الإناث 61.3 بالمائة (1749 عاطلة عن العمل).

وبلغ معدل البطالة للقطريين 0.4 بالمائة في الربع الثالث من 2017، بواقع 0.3 بالمائة للذكور و0.7 بالمائة للإناث.

وكان معدل البطالة بين المواطنين القطريين في الربع الثالث من 2016 سجل 0.7 بالمائة، بواقع 0.4 بالمائة للذكور و1.4 بالمائة للإناث.

وبحسب مسح الوزارة، سجل متوسط الأجر الشهري للعامل نحو 10.729 آلاف ريال (2.94 ألف دولار) في الربع الثالث من 2017.

وبلغ إجمالي عدد السكان في قطر بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2.64 مليون نسمة، بارتفاع 3 بالمائة عن عدد السكان في الربع الثاني من2017.

