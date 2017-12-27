اقتصادي يدعو لوقف استيراد السلع الكمالية بصورة نهائية لدعم جهود الإصلاح الاقتصادى فى البلاد

الخرطوم 27 -12-2017م (سونا)- دعا بروفيسور عصام الدين عبد الوهاب بوب القائمين على أمر الإدارة الاقتصادية فى البلاد بوقف استيراد السلع الكمالية بصورة نهائية دعما لجهود الإصلاح الاقتصادى فى البلاد.

وعقد بوب فى تصريح (لسونا) مقارنة بين موازنة 2017 وموازنة 2018 موضحا أن موازنة 2017 كانت غير واقعية بدليل انها لم تصمد لمدة طويلة وسرعان مابدأت الحكومة فى فرض ضرائب ورسوم جديدة لتغطية العجوزات التى صاحبت تلك الموازنة مشيرا الى أن موازنة العام الجديد تعتبر أفضل حالا من سابقتها وذلك لتخفيضها للانفاق على قطاعات معينة مستدركا أن هنالك تحديات أمام هذه الموازنة تتمثل فى زيادة سعر صرف الدولار الجمركي، داعيا للتحسب لهذا الأمر حتى لا تؤدي الخطوة الى ارتفاع أسعار السلع الضرورية المستوردة وذلك بوضع خطة تراعي التوازن بين واردات وصادرات البلاد فى الاقتصاد الكلى .

