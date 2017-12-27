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أخبار العالم - اخبار عالمية
المؤشر نيكي ينخفض 0.17 % في بداية التعامل بطوكيو
التاريخ :
27-12-2017 - 08:19:00 صباحاً
طوكيو 27-12-2017 م (رويترز) - انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.
وهبط نيكي 0.17 في المئة إلى 22854.39 نقطة بينما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.09 في المئة إلى 1825.33 نقطة.
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