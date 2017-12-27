المؤشر نيكي ينخفض 0.17 % في بداية التعامل بطوكيو

طوكيو 27-12-2017 م (رويترز) - انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.



وهبط نيكي 0.17 في المئة إلى 22854.39 نقطة بينما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.09 في المئة إلى 1825.33 نقطة.

