النفط يسجل أعلى مستوياته في عامين ونصف عند حاجز 67 دولار للبرميل

نيويورك 27 -12-2017 م ( بنا ) - قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام وسط تعاملات مدعومة بأنباء عن انفجار في خط أنابيب لنقل الخام في ليبيا.

ووصل مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.77 دولار، لتبلغ عند التسوية 67.02 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لها منذ مايو 2015.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.50 دولار أو 2.57 بالمئة، لتغلق عند 59.97 دولار للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة 60 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ يونيو 2015.

وقال مصدر بقطاع النفط في ليبيا إن البلاد خسرت نحو 90 ألف برميل يوميا من النفط الخام جراء تفجير في خط أنابيب يغذي ميناء السدر امس الثلاثاء.

وقالت مصادر عسكرية وبقطاع الطاقة في ليبيا إن مسلحين فجروا خط أنابيب يضخ النفط الخام إلى ميناء السدر، وهو ما خفض انتاج ليبيا بما يصل إلى 100 ألف برميل يوميا.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة في بيان إن الانتاج انخفض بما يتراوح بين 70 ألف إلى ألف برميل يوميا .

