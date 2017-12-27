الخرطوم 27-12-2017(سونا) - حدد بنك السودان المركزى أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السودانى اليوم الأربعاء على النحو التالى:-



العملة شراء بيع المتوسط

الدولار 6.9979 7.0329 7.0154

الين الياباني 0.0618 0.0621 0.0620

الجنيه الاسترليني 9.3617 9.4085 9.3851

الفرنك السويسري 7.0736 7.1090 7.0913

الدولار الكندي 5.5196 5.5472 5.5334

كرونة السويدية 0.8388 0.8430 0.8409

الكرونة النرويجية 0.8429 0.8471 0.8450

الكرون الدنماركي 1.1163 1.1219 1.1191

الدينار الكويتي 23.0346 23.1498 23.0922

الريال السعودي 1.8663 1.8756 1.8710

الدرهم الاماراتي 1.9055 1.9150 1.9103

ريال قطر 1.9221 1.9317 1.9269

الدينار البحريني 18.5621 18.6549 18.6085

ريال عماني 18.1905 18.2815 18.2360

الوحدة النقدية لدول الكوميسا 9.5143 9.5647 9.5395

الدولار الحسابي (مصر) 0.5054 0.5116 0.5085

اليورو 8.3106 8.3521 8.3313





