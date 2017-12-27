الخرطوم 27-12-2017(سونا) - حدد بنك السودان المركزى أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السودانى اليوم الأربعاء على النحو التالى:-
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 6.9979 7.0329 7.0154
الين الياباني 0.0618 0.0621 0.0620
الجنيه الاسترليني 9.3617 9.4085 9.3851
الفرنك السويسري 7.0736 7.1090 7.0913
الدولار الكندي 5.5196 5.5472 5.5334
كرونة السويدية 0.8388 0.8430 0.8409
الكرونة النرويجية 0.8429 0.8471 0.8450
الكرون الدنماركي 1.1163 1.1219 1.1191
الدينار الكويتي 23.0346 23.1498 23.0922
الريال السعودي 1.8663 1.8756 1.8710
الدرهم الاماراتي 1.9055 1.9150 1.9103
ريال قطر 1.9221 1.9317 1.9269
الدينار البحريني 18.5621 18.6549 18.6085
ريال عماني 18.1905 18.2815 18.2360
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 9.5143 9.5647 9.5395
الدولار الحسابي (مصر) 0.5054 0.5116 0.5085
اليورو 8.3106 8.3521 8.3313