ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي

الكويت 27-12-2017 م (كونا) - ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 36 سنتا في تداولات أمس الثلاثاء ليبلغ 87ر61 دولار أمريكي مقابل 51ر61 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام مدعومة بأنباء عن انفجار في خط أنابيب لنقل الخام في ليبيا والتزام دول منظمة (أوبك) وكبار المنتجين من خارجها باتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده (أوبك).

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 77ر1 دولار ليصل عند التسوية إلى مستوى 02ر67 دولار في حين ارتفع سعر برميل نفط خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 50ر1 دولار ليصل إلى مستوى 97ر59 دولار.

