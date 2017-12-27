الساعة الآن اليوم آخر تحديث 12:10:00 PM

أخبار العالم - اخبار عالمية

ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي

التاريخ : 27-12-2017 - 09:19:00 صباحاً
الكويت 27-12-2017 م (كونا) - ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 36 سنتا في تداولات أمس الثلاثاء ليبلغ 87ر61 دولار أمريكي مقابل 51ر61 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام مدعومة بأنباء عن انفجار في خط أنابيب لنقل الخام في ليبيا والتزام دول منظمة (أوبك) وكبار المنتجين من خارجها باتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده (أوبك).
وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 77ر1 دولار ليصل عند التسوية إلى مستوى 02ر67 دولار في حين ارتفع سعر برميل نفط خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 50ر1 دولار ليصل إلى مستوى 97ر59 دولار.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء