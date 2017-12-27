البنك الزراعي يكمل تمويل زراعة 260 ألف فدان قمح



مدني 27-12-2017م (سونا) - أعلن الاستاذ محجوب أحمد محمد مدير البنك الزراعي قطاع الجزيرة أن جملة المبالغ التي تم رصدها لتمويل محاصيل العروة الشتوية بلغت 460 مليون جنيه في القطاعين المروي والمطري للموسم 2017-2018 ل 39 ألف مزارع .

وأعلن محجوب في تصريح لـ (سونا) عن إكتمال تمويل زراعة 260 ألف فدان بمحصول القمح بمبلغ 445 مليون جنيه بنسبة 95% من حجم التمويل في مساحات العروة الشتوية إضافة لتمويل الخضروات والأعلاف والبساتين بمبلغ 15 مليون جنيه.

وأشار الى توفير تقاوي بمبلغ 105 آلاف جنيه وتوفير 27 الف طن من سماد اليوريا ما يعادل 540 الف جوال و24 الف طن دأب ما يعادل 280 الف جوال .

يذكر أن المساحات المقترحة لمحصول القمح تبلغ 400 الف فدان وتمت زراعة 260 ألف فدان حتى يوم امس.

وأرجع المزارع الناجي أحمد السيد من المناقل تراجع مساحات القمح للكلفة العالية لزراعة القمح في ظل عدم إستقرار سعر الدولار وأن السعر التركيزي لا يتناسب وتكلفة الزراعة فيما أقر المزارع جاد الله التوم من جنوب الجزيرة بتراجع مساحات القمح في هذا الموسم لإتجاه المزارعين لمحاصيل أخري مجزية كالقطن والكبكبي ..

س ص/ع و