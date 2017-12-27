إنطلاق معارض التراث ضمن مهرجان الجزيرة للسياحة والتسوق الثالث مطلع العام المقبل

مدني 27-12-2017م (سونا) - أكملت لجنة معارض التراث بمهرجان الجزيرة للسياحة والتسوق الثالث كافة الترتيبات والاستعدادات لإفتتاح معارض التراث يوم الخميس 4 يناير المقبل مع انطلاقة العام الجديد 2018م .

ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أسابيع في مساحة تبلغ 3.720 مترا مربعا موزعة علي 67 صالة عرض لإستيعاب إحتياجات عرض 8 محليات و8 وزارات إضافة لمشروع الجزيرة والحياة البريه وعدد من فعاليات المجتمع المهتمة بالتراث .

ووصف الأستاذ كمال محمود النقر رئيس لجنة معارض التراث في تصريح لـ (سونا) الحراك الثقافي الذي شهدته الولاية منذ انطلاق النسخه الأولي من مهرجان السياحة والتسوق بأنه عمل غير مسبوق إستوعب رغبات إنسان الجزيرة وميوله الوجداني نحو الثقافة بكافة ضروبها وإحداث حالة من الفرح والسرور في نفوس أهل الجزيرة بعد تكامل النهضة التنموية والخدمية والحراك الثقافي .

وأشار إلى أن جديد المعرض هذا العام يكمن في التصميم والمحتوي حيث أن المعرض سيظهر بصورة تواكب التطور والتنمية التي أحدثتها حكومة الأمل والتحدي في الولاية مبينا أن معرض التراث يؤطر لتاريخ الولاية وربط شبابها بواقعهم مع المحافظة علي الماضي والتراث .

وأعلن أن البرنامج المصاحب للمعرض يشتمل علي حفلات غنائية ومحاضرات دينية وتراثية بمسرح المعرض .

وعبر عن أشادته بالأجهزة الأمنية والشرطية في تأمين المعرض وبالمواطنين والتزامهم بالترتيبات والنظام والموجهات داخل المسرح في الفعاليات الثقافية السابقة وكشف النقر جملة زوار المعرض في النسخه السابقه 800 الف زائر وتوقع زيادة الزائرين علي المعرض في هذه النسخة .

س ص/ع و