بدء أعمال ملتقى دور الصحفي في تعزيز العلاقات السودانية الإثيوبية بالقضارف

القضارف 27-12-2017م( سونا )- عقدت القنصلية العامة الاثيوبية الفدرالية الديمقراطية بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة بولاية القضارف اليوم ملتقي بمنتدي الجاسر بالقضارف بعنوان

(دور الصحفي في تعزيز العلاقات الثنائية بين السودان وإثيوبيا ) .

وأكد الاستاذ بشير حماد ابراهيم وزير الثقافة والشباب والرياضة بولاية القضارف لدى مخاطبته الملتقى علي دور الصحافة في تقريب الشقة بين الشعوب وذلك بخلق المناخ الطيب بين الشعوب مشيرا الي موقع القضارف الاستراتيجي الرابط بين دول القرن الافريقي وعبور السياح من خلال ولاية القضارف مثمنا دور القنصلية الاثيوبية في الاهتمام بشرائح المزارعين والتجار وقطاع الإعلام .

وأبان أن الاحتكاك الذي يحدث بين الحين والآخر يجئ بسبب إدارة الموارد مجددا العزم علي التواصل لتحقيق الهدف المنشود.

وأبان القنصل الاثيوبي بالقضارف السفير المايو سواقنج أن الملتقى يهدف الي تطوير العلاقات بين اثيوبيا والسودان مستعرضا العلاقات التاريخية بين البلدين اضافة لموقع ولاية القضارف الذي يحادد عددا من الاقاليم الاثيوبية وقدم شرحا مستفيضا عن دور القنصلية بالقضارف في ترسيخ العلاقة بين الشعبين مؤكدا أهمية الاعلام في توصيل المعلومات الصحيحة للمواطن البسيط مما أدي للاستقرار الامني وتطوير العلاقات بين البلدين مشيرا الى تشابه الشعب الاثيوبي مع السوداني في مجال الثقافة والتقاليد والعادات والموسيقى وفي ذات الاطار تطرق السفير الي جهود حكومة البلدين في توفير الخدمات بالشريط الحدودي لمواطني البلدين اضافة لما تم من لقاءات برلمانية بين برلمان ولاية القضارف والأقاليم المجاورة .

وأعلن عن لقاءات في القريب العاجل بين المزارعين والتجار بالقضارف لتبادل الخبرات مشيرا الي أهمية المعابر التجارية في منطقة القلابات وأهمية الطرق التي تربط بين البلدين إضافة لما يحدثه سد النهضة من توفير للكهرباء للسودان الشقيق .

وأكد علي أهمية الزيارات المتبادلة بين الشعبين ودور الشباب في الدفع بالعلاقات الاثيوبية السودانية اضافة لما تلعبه السياحة في هذا المجال .

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