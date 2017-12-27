قرارات بإعفاء وتعيين مدراء للمستشفيات ومراكز العلاج المتخصصة بمدني



مدني 27-12-2017م (سونا) - أصدر د. عماد الدين الجاك وزير الصحة بولاية الجزيرة اليوم عدداً من القرارات بإعفاء مدراء المستشفيات ومراكز العلاج المتخصصة بودمدني.

وشملت القرارات إعفاء دكتور هدي هارون من إدارة مستشفي حوادث الاطفال بمدني ودكتور سامي محجوب طه من إدارة مركز الجزيرة لأمراض الكلي ودكتور محمد عمر أحمد ميرغني نائب مدير مستشفي

ود مدني للطوارئ ودكتور محمد المحتبي عبد الله من إدارة مستشفي النساء والتوليد بمدني واللواء شرطة دكتور محمد المهدي علي صالح من إدارة مركز الجزيرة لجراحة العظام والاصابات ودكتور عبد الله عبد الكريم من إدارة مستشفي ودمدني للطوارئ .

كما أصدر الوزير قرارات بتعييين مدراء للمستشفيات والمراكز المتخصصة حيث سمت القرارات دكتور خالد العاقب عجيب مديرا لادارة مستشفي حوادث الاطفال مدني ، د. دفع الله الشفيع مديراً لمركز الجزيرة لجراحة العظام والاصابات ، دكتور حسن اسماعيل حسن علي مديرا عاماً لمستشفي ودمدني للطوارئ ، دكتور محمد إدريس احمد الصادق مديراً لمستشفي النساء والتوليد لمدني ودكتور عبد المحمود عبد الله احمد مديراً عاماً لمركز الجزيرة لجراحة وامراض الكلي .

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