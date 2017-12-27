تخصيص نسبة 61% من موازنة 2018 لبرامج التنمية بنهر النيل



عطبرة 27-12-2017م ( سونا) - أعلن الأستاذ عثمان أحمد يعقوب وزير المالية والإقتصاد بولاية نهر النيل أن مشروع موازنة العام 2018م يعتمد بنسبة 60% على الإيرادات الذاتية ويرتكز على زيادة الإنتاج والإنتاجية عبر كافة الصعد.

وأوضح إن إجمالي المشروع بلغ 3 مليارات و288 مليون و957 ألف جنيه بنسبة نمو بلغت 22% وكشف عن تخصيص نسبة 61% من الموازنة لبرامج التنمية.

وأوضح لـ (سونا) أن الموازنة جاءت متسقة مع البرنامج الخماسي للإصلاح الإقتصادي وبرنامج إصلاح الدولة ومستوعبة لمخرجات وتوصيات الحوار الوطني.

وقال سيادته أن مشروع الموازنة يسعى لتطوير إقتصاد الولاية وينحاز لمعاش المواطن الى جانب توفير كافة الخدمات الأساسية من مياه وصحة وتعليم وكهرباء وأمن .

وأكد على أن الموازنة جاءت واقعية وقابلة للتطبيق والتنفيذ مشيرا الى أن إعدادها إستند على دراسات وبحوث علمية ومقارنات وبمشاركة كل الجهات ذات الصلة بالولاية.

س ص/ع و