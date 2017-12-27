البحوث الزراعية تجيز جملة من التقانات الحديثه في مكافحة الآفات وفلاحة المحاصيل

مدني 27-12-2017م (سونا) - ترأس البروفيسور عادل عمر صالح مدير عام هيئة البحوث الزراعية المكلف صباح اليوم برئاسة الهيئة بودمدني حاضرة ولاية الجزيرة ، الاجتماع رقم (97) للجنة القومية للآفات والامراض بمشاركة لفيف من الخبراء والوطنيين والباحثين من الجامعات السودانية و هيئة البحوث الزراعية ووزارتي الزراعة الاتحادية والولائية .

وكشف مدير الوقاية بالمشاريع الزراعية القومية د. حسن عبد القادر عن إجازة توصيات الإجتماع السابق ومناقشة 25 ورقة بحثية حول تقانات مكافحة الحشرات والأمراض والحشائش بجانب مناقشة تقارير الوقاية في مؤسسات الانتاج الزراعي والإدارة العامة للوقاية الإتحادية .

وأكد مدير عام الهيئة المكلف لـ (سونا) على أهمية الاجتماعات ودورها في مكافحة الآفات ورفع الانتاج والانتاجية عبر نقل التقانات والتدريب قاطعاً بإلتزام الهيئة بإنفاذ توصيات الاجتماعات السابقة .

على صعيد آخر أجاز إجتماع اللجنة القومية لفلاحة المحاصيل توصيات الإجتماع السابق واستعراض حزمة من أوراق العمل حول تقانات فلاحة وانتاج المحاصيل والتقارير المقدمة من المؤسسات ذات الصلة .

س ص/ع و