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أخبار محلية - اقتصادية

معتمد أبوحجار يترأس إجتماع اللجنة العليا للنفرة البيضاء

التاريخ : 27-12-2017 - 11:36:00 صباحاً

أبوحجار 27-12-2017م (سونا) - أكد المهندس فلاح آدم الامين معتمد محلية ابوحجار بولاية سنار أن المرحلة المقبلة تعد مرحلى تحديات حقيقية لتحقيق التنمية الشاملة معلنا عن توزيع المشروعات التنموية بعدالة وشفافية وتوازن وفق الأولويات .
وأبان سيادته لدى ترؤسه اليوم الاجتماع الدوري للجنة العليا للنفرة البيضاء أن الكل سينال حظه دون تمييز او تفرقة داعيا جميع أعضاء اللجنة العليا بالتفاعل مع القواعد وتلمس قضاياهم مبينا ان اللجنة العليا للنفرة البيضاء ضمت جميع اطياف المجتمع وتمثيل القري والمدن مؤكدا على ان الوقت للعمل وان العمل في جميع المحاور يسير بصورة ممتازة ولايوجد مكان لمتخاذل .
وأشاد سيادته بالدعم والتجاوب من مواطني المحلية .
س ص/ع و
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