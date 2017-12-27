بكرى يصل مروى ويفتتح مشروع الري المحورى لمشروع زادنا بتنقاسي



مروي 27-12-2017م (سونا) - وصل الى مدينة مروي بالولاية الشمالية الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي على راس وفد يضم عددا من السادة الوزراء.

وقد كان فى استقباله بمطار مروي والي الشمالية وعدد من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية

بالولاية .

وفور وصوله افتتح الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي مشروع الري المحوري لمشروع زادنا بتنقاسي كما افتتح مدرسة ود شلال الاساسية بالقرير والتي شيدت عن طريق الجهد الشعبي والرسمي.

س ص/ع و

