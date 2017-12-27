تنوير قيادات محلية الكاملين حول الجمع الطوعي للسلاح غير المرخص

مدني 27-12-2017م (سونا)- إنعقد اليوم برئاسة محلية الكاملين بولاية الجزيرة لقاء تنويري موسع للجنة جمع السلاح بولاية الجزيرة برئاسة المعتمد برئاسة الولاية الشيخ تاي الله أحمد فضل الله وبمشاركة معتمد محلية الكاملين الأستاذ عبد الله احمد قسم السيد وقيادات المحلية الشرطيه والأمنية والعدلية ورؤساء اللجان الشعبية وقيادات المجتمع .

وأوضح تاي الله أن التنمية و التطوير الذي شهدته المؤسسات الشرطية و العدلية والقضائية أدت الي بسط الامن وإنحسار الجريمة بكل انحاء الولاية.

وأكد أن محلية الكاملين من المحليات التي تنعم بالإستقرار والامن والخالية من التفلتات الامنية ودعا قيادات المجتمع لضرورة توعية المواطنين بأهمية الجمع الطوعي للسلاح خلال الفترة المحددة لذلك والتي تنتهي في الخامس عشر من يناير 2018م .

وإستعرض سيادته موجهات لجنة جمع السلاح التي تمنع استعمال السلاح المرخص في المناسبات العامة والخاصة وطالب اصحاب العربات غير المرخصة والتي دخلت البلاد بطرق غير قانونية بضرورة الاسراع في توفيق اوضاع سيارتهم مع الجمارك والعمل على ترخيصها لانها تشكل مهددا امنيا للمواطنين .

من جانبه طالب معتمد محلية الكاملين رؤساء اللجان الشعبية وقيادات المجتمع بضرورة تكثيف الجهود لتوعية المواطنين بأهمية جمع السلاح الطوعي خلال الفترة المحددة..

من جانبه أشاد اللواء شرطه دكتور علي الطيب مدير شرطة الولاية بوعي مواطني المحلية وتعاونهم لحفظ الامن وأكد أن اللجنة ستكون متواجدة بجميع اقسام الشرطة ومكاتب الامن لاستلام السلاح من المواطنين .

فيما أشار مدير منطقة الجزيرة العسكرية الى أن عملية جمع السلاح تأتي تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني ودعا أصحاب السلاح المرخص بضرورة مراجعة تراخيصهم والإسراع في تجديدها .

فيما أكد رؤساء اللجان الشعبية وقيادات المجتمع على أهمية حملة الجمع الطوعي للسلاح غير المرخص

و أكدوا تعاونهم التام لإنجاح الحملة .

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