28.7 % نسبة الزيادة في موازنة العام 2018م بالنيل الازرق

الدمازين 27-12-2017م (سونا) - أكد عميد شرطة دكتور ادم محمد الامين وزير المالية والاقتصاد بولاية النيل الازرق على ان ما يميز موازنة 2018م عن العام السابق توخي الضبط والترشيد في المصروفات الجارية .

وقال سيادته في تصريح لـ (سونا) إن الاستخدامات الكلية لموازنة 2018 تبلغ مليار و689 مليون و957 ألف جنيه بزيادة 377 مليون و814 الف و162 جنيها عن عام 2017 م بنسبة تبلغ 28،7%.

وعزا الوزير الزيادة مراعاة لمعدل التضخم ولاستيعاب الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المشروعات المستمرة لبرامج التنمية بالولاية لافتا إلى ان هنالك زيادة في اقتناء الأصول غير المالية في مقترح 2018 بلغت 868 مليون و343الف جنيه بنسبة زيادة بلغت 51% عن مصدق العام 2017.

س ص/ع و