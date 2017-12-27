البشير يوجه بتوسيع مواعين ومنافذ الصندوق القومي للإمدادات الطبية وتوفير الدواء المجاني للمواطنين

الخرطوم 27-12--2017م( سونا) - وجه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بتوسيع مواعين ومنافذ الصندوق القومي للامدادات الطبية لتوفير الدواء المجاني والمدعوم للمواطنين في كافة ولايات السودان .

وأطلع سيادته لدي ترؤسه البوم بالقصر الجمهوري الاجتماع الخاص بالدواء بحضور وزير الصحة و الوزارات ذات الصلة إطلع على الموقف الدوائي بالبلاد والتدابير المطلوبة لتوفيره ومنع الفجوات الدوائية.

وأكد وزير الصحة بحر إدريس ابو قردة ان الاجتماع أمن على أن الدواء سلعة إستراتيجية تم اتخاذ كافة التدابير لتوفيرها خاصة الادوية المجانية و المنقذة للحياة وأدوية الأمراض المزمنة .

وكشف عن تدشين عربات مراقبة الدواء بكل ولايات السودان لإحكام الرقابة على الدواء.

وأبان وزير الصحة أن الاجتماع شدد على أهمية تقوية التأمين الصحي وانتقال الادوية المدعومة والمجانية لبطاقة التأمين الصحي لافتا الى إدخال دواء الأطفال دون سن الخامسة في بطاقة التأمين في سبع ولايات وسيتم تعميمه علي كافة الولايات.