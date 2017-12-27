تشريعي الخرطوم يجيز قانون الايرادات العامة والمصروفات الحكومية

الخرطوم 27-12-2017 (سونا) - أجاز المجلس التشريعي بولاية الخرطوم في جلسته التي امتدت زهاء الاربع ساعات برئاسة المهندس صديق محمد علي الشيخ رئيس المجلس مشروع قانون ولاية الخرطوم للإجراءات العامة والمصروفات الحكومية وانتهاء الأصول المالية وغير المالية للعام المالي 2018 في مرحلة القراءه الرابعة، قدمها السيد عبد الله سيد أحمد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية وشئون المستهلك بإجمالي إيرادات وقدرها مليار جنيه .

فى السياق أجاز المجلس قانون التعديلات المتنوعة لقوانين الإيرادات لولاية الخرطوم لسنة 2017 والذي يعمل به اعتبارا من الاول من يناير 2018 بجانب إجازة مشروع قانون موازنة محليات الولاية الإيرادات العامة والمصروفات الحكومية وانتهاء الأصول المالية وغير المالية للعام المالي 2018 بجانب إجازة المراسيم المؤقتة المصاحبة لجداول الإيرادات الذاتية وتداول المواعين الإيرادية لمحليات الولاية السبع .