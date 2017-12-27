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رئيس الجمهورية يطلع على نتائج زيارة محافظ بنك السودان للسعودية

التاريخ : 27-12-2017 - 03:13:00 مساءً
الخرطوم 27-12-2017م( سونا) - اطلع رئيس الجمهورية المشير عمر البشير على نتائج زيارة محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر إلى المملكة العربية السعودية المتعلقة بفتح العلاقات المصرفية بين البلدين.
وكشف محافظ بنك السودان في تصريحات صحفية عقب لقائه برئيس الجمهورية اليوم بالقصر الجمهوري عن إصدار محافظ المؤسسة العربية للنقد السعودية تعميما للبنوك السعودية للتعامل مع البنوك السودانية بعد رفع اسم للسودان من قائمة الدول المحظور التعامل معها نتيجة لرفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية .
وأوضح محافظ بنك السودان أنه تم توجيه البنوك السودانية بمخاطبة البنوك السعودية وعلى رأسها ( البنك الأهلي ،الراجحي ،الإنماء وبنك البلاد ) لفتح العلاقات المصرفية .
ولفت سيادته إلى بدء تنشيط الحسابات، وتوقع أن تنساب كل عوائد الصادر من المملكة العربية السعودية مباشرة بجانب تسهيل تحويلات المغتربين السودانيين بالمملكة .
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