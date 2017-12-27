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أخبار محلية - اقتصادية

انطلاقة معرض الخرطوم الدولي الشهر القادم بمشاركة دولية واسعة

التاريخ : 27-12-2017 - 04:05:00 مساءً
الخرطوم 12-27- 2017(سونا) - أعلن السيد يوسف محمد كرار المدير العام للشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة عن انطلاقة الدورة 35 لمعرض الخرطوم الدولي في الفترة من 22-29من شهر يناير المقبل بمشاركة كبيرة من الدول والشركات المحلية والعالمية .
وقال ل(سونا) إن الدورة ستكون مميزة وذلك بفضل التحضيرات المبكرة لها بجانب الانفتاح الاقتصادي والسياسي الذي يشهده السودان خاصة بعد رفع الحصار الامريكي، متوقعا مشاركة واسعة من الدول العربية والعالمية، معلنا عن مشاركة دول لأول مرة في هذة الدورة منها دول الصين وسلطنة عمان وبلاروسيا والبرتغال بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات الصينية والامريكية .
واضاف أن الشركة أكملت كل التجهيزات المطلوبة من مساحات وترتيبات وتجهيز الموقع الالكتروني للمعرض بجانب موقع الشركة لتوفير المعلومات .

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