اللجنة الفرعية للاحتفالات الولائية بذكرى الاستقلال تبحث الترتيبات اللازمة لإنجاح الاحتفال

الخرطوم 27- 12 - 2017م ( سونا) - بحثت اللجنة الفرعية للاحتفالات الولائية بالذكرى الثانية والستين للاستقلال المجيد برئاسة وزير الإعلام الدكتورأحمد بلال بقاعة ديوان الحكم الاتحادي اليوم الترتيبات اللازمة لإنجاح الاحتفال بالذكري العطرة للاستقلال وذلك بوضع الخطط والبرامج في الولايات كافة وتوحيد الرؤية الكلية لهذا العام ليخرج الاحتفال بصورة مختلفة عن الأعوام السابقة، بحيث تعبر عن الوحدة والتوافق حول ممسكات الوحدة الوطنية في ظل حكومة الوفاق الوطني التي تمثل غالبية القوى والأحزاب السياسية في البلاد .

وأمن الاجتماع الذي شارك فيه وزيرا الشباب والرياضة والثقافة على ضرورة التأكيد على الحوار الوطني الذي كان له دوراً كبيراً في قضية زيادة الإنتاج والإنتاجية، مناديا بإبراز ذلك في احتفالات هذا العام في ولايات السودان المختلفة .

وأكد الوزير أحمد بلال أن اللجان التي كونت في كل ولاية برئاسة الولاة لهذا الاحتفال تسير أعمالها بصورة طيبة