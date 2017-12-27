شمال كردفان توقع اتفاقية شراكة لإنشاء المرصد الإنمائي بالولاية

الابيض 27-12-2017 (سونا) - وقعت حكومة ولاية شمال كردفان والجهاز المركزي للإحصاء وجامعة كردفان اتفاقية شراكة لإنشاء المرصد الإنمائي بولاية شمال كردفان بالتعاون مع المعهد العربي للإنماء بالكويت؛ للاستفادة من الإحصاءات في قيادة وضع الخطط وتحقيق التنمية في الولاية

جاء ذلك في ختام فعاليات الملتقى الثاني لمديري الأجهزة الإحصائية بالولايات ونشر بيانات الناتج الإجمالي المحلي للولاية والذي استضافته ولاية شمال كردفان؛ بحضور مولانا أحمد محمد هارون ووزير الدولة بوزارة رئاسة مجلس الوزراء عثمان أحمد واش ومدير الجهاز المركزي للإحصاء د. كرم الله علي عبد الرحمن ومديري الأجهزة الإحصائية بالولايات وجامعة كردفان ومراكز المعلومات بولاية شمال كردفان

وأوضح البيان الصحفي للملتقى؛ أن نصيب ولاية شمال كردفان من الناتج الإجمالي للسودان 4% للعام 2016م وهو أكثر بكثير من المعدل العام لنصيب ولايات القطاع الشرقي والشمالية وغرب دارفور التي تم نشر بياناتها.

وأكد البيان أن النمو انعكس على مستوى الفقر بالولاية الذي انخفض من 58% للعام 2009م إلى 37% في العام 2014 / 2015 علماً بأن نسبة الفقر في السودان للعام 2009م كانت 46.6% بينما انخفضت إلى 36.1% في العام 2014 / 2015م

وخاطب ختام البرنامج مولانا أحمد محمد هارون والي ولاية شمال كردفان؛ مؤكدا أن المرحلة الثانية من نفير نهضة الولاية تركز على تحفيز وتحريك الاقتصاد بالولاية من خلال الإنتاج عبر سياسات وخطط تبني على المؤشرات الإحصائية

وأوضح هارون أن المرصد التنموي يعتمد على تطوير المؤشرات وقياس الفجوات ووضع السياسات وتطوير الخطط ووضع البدائل والخيارات لمتخذي القرار ، وأبان أن الولاية حققت تقدماً ملحوظاً في خفض معدلات الفقر، وعد ذلك غير كاف وقطع ببذل المزيد من الجهود لتحسين سبل كسب العيش وإدخال التقانات التي تزيد من الإنتاج والإنتاجية، وعبر عن ثقة ولايته من خلال المؤشرات الإحصائية أن النفير يمضي بخطة ثابتة في الطريق الصحيح.

وزير الدولة بوزارة رئاسة مجلس الوزراء دعا ولاية شمال كردفان للاستفادة من الميز النسبية للمحصولات النقدية التي تنتجها الولاية، وأشاد بما تحقق من خلال نفير نهضة الولاية والمشروعات التي تحفز على زيادة الإنتاج والإنتاجية.

وجدد اهتمام الحكومة بالإحصاء كواحد من مطلوبات إصلاح الدولة وإعداد الأسس السليمة لوضع الخطط ومتابعتها، وأكد الالتزام ببناء جهاز إحصائي قادر على رفد متخذي القرار بالمؤشرات اللازمة لدفع التنمية في السودان.

من جانبه؛ أشاد المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء د. كرم الله علي عبد الرحمن بالدعم السياسي الذي تقدمه حكومة الولاية؛ مما يدل على تفهم دور الإحصاء في تحقيق التنمية.

وأكد مدير الجهاز القومي للإحصاء أن المرصد الإنمائي بالولاية سيساعد على التخطيط وإحداث التنمية وتبنى تعميم التجربة على ولايات السودان.

وأوضح أن شمال كردفان أكثر ولاية حققت انخفاضا في معدل الفقر على مستوى السودان؛ وذلك من خلال التركيز على فتح أسواق العمل وجودة التعليم