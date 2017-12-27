حسبو يرحب باستثمارات مجموعة ( MTN ) في مجال الاتصالات بالبلاد

الخرطوم 27-12-2017م( سونا) - أعرب نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن عن ترحيب السودان باستثمارات مجموعة MTN في مجال الاتصالات بالبلاد، مؤكدا استعداد الحكومة لإزالة كافة العقبات التي تواجه عمل المجموعة بالسودان.

واطلع لدى لقائه اليوم بالقصر الجمهوري بإسماعيل جارودي نائب رئيس للمجموعة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحضور وزيرة الاتصالات على جهود المجموعة وبرامجها للتطوير والتوسع في السودان وخارجه.

وقال الجارودي في تصريحات صحفية عقب لقائه البوم بالقصر الجمهوري بنائب رئيس الجمهورية إنه جاء في زيارة عمل للبلاد ، وطرح عددا من المشروعات في مجال الاتصال.

ولفت سيادته إلى وجود تطابق بين سياسات المجموعة والسودان، معربا عن ثقته بمستقبل كبير للسودان في مجال الاتصالات خاصة بعد رفع العقوبات الاقتصادية .

