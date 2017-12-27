المدعي العام بسلطنة عمان يختتم زيارته للبلاد

الخرطوم 27-12--2017م (سونا) -اختتم المدعي العام بسلطنة عمان حسين بن علي الهلالي والوفد المرافق له زيارته للبلاد والتي استغرقت خمسة أيام ، وكان في وداعه بمطار الخرطوم مولانا عمر أحمد محمد النائب العام وكبار قيادات النيابة العامة .

وكان الوفد العماني قد التقى خلال الزيارة بالأستاذ حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية والذي أشاد بمستوى العلاقات الأزلية والمتطورة بين السودان وسلطنة عمان، داعيا لنقل التجارب القانونية بين البلدين للاستفادة منها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، كما التقى الوفد بالبروفسيور إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس الوطني ورئيس القضاء ووزير العدل والمدير العام لقوات الشرطة، حيث اطلع الوفد على مهام واختصاصات الأجهزة العدلية ومدى التنسيق فيما بينها بما يخدم العملية العدلية دون الإخلال بالاختصاصات

وخلال اجتماعه مع النائب العام وقيادات النيابة العامة تلقى الوفد الزائر تنويرا من سعادة النائب العام عن هيكل ومهام واختصاصات النيابة وحدود التنسيق بينها والأجهزة العدلية الاخرى بما يحقق العدالة على وجهها المطلوب بعد انفصالها عن وزارة العدل وتوليها الدعوى الجنائية في مرحلة ما قبل المحاكمة . وأشاد المدعي العام العماني بالتجربة، معربا عن أمله أن تتم الاستفادة من هذه التجارب عبر تبادل الزيارات وإتاحة فرص التدريب .

وزار الوفد العماني المعهد القضائي والقانوني وتلقي تنويرا من الدكتورة سوسن سعيد عميدة المعهد عن مهام واختصاصات المعهد ودوره في ترقية العمل القانوني لمختلف الأجهزة العدلية من خلال التدريب والتأهيل وإقامة ورش العمل والسمنارات .

وفي نيابة الضرائب والمرور والطفل تلقى الوفد العماني تنويرا عن عمل النيابة وتخصصها في هذا الجانب استنادا إلى قانون الإجراءات الجنائية، كما زار الوفد متحف السودان القومي ووقف على تاريخ وحضارة السودان منذ آلاف السنين وأنها كانت الحضارة المسيطرة والغالبة في المنطقة، حيث أبدى الوفد إعجابه بالحضارة الضاربة بجذورها .

واشاد الهلالي في ختام زيارته بالعلاقات الأزلية والمتطورة بين السودان وسلطنة عمان تحت قيادتي البلدين فخامة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية وجلالة السلطان قابوس بن سعيد، معربا عن أمله أن يستفيد الادعاء العام من تجربة النيابة العامة في السودان من خلال الزيارات المتبادلة والتدريب والتنسيق والتعاون الاقليمي والدولي في هذا المجال ومن خلال تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم والتي ستوقع في وقت لاحق بين البلدين، معربا عن أمله أن تنتقل هذه التجارب بين الدول العربية ليتم التنسيق فيما بينها وصولا لدور يضع الادعاء العام والنيابة العامة في الوضع الطليعي بما يحقق العدالة .





